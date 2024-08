Von der Jugend Zeihen konnten sich drei Mädchen für den Kantonalfinal des UBS-Kids-Cup qualifizieren. Ilenia Meier (Kategorie W07) zeigte Top-Leistungen und klassierte sich auf dem zweiten Platz. Sie darf noch hoffen, denn am Schweizer Final, am 7. September in Zürich, dürfen ...