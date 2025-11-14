Ihre Stimme ist wichtig

Ihre Stimme für mehr Verkehrssicherheit an der Gemeindeversammlung in Möhlin ist wichtig! Haben auch Sie bei der Umfrage der Gemeinde Möhlin Anfang 2025 angegeben, dass Sie Tempo 30 in den Quartieren begrüssen? Wünschen auch Sie mehr Verkehrssicherheit in den ...

Ihre Stimme für mehr Verkehrssicherheit an der Gemeindeversammlung in Möhlin ist wichtig! Haben auch Sie bei der Umfrage der Gemeinde Möhlin Anfang 2025 angegeben, dass Sie Tempo 30 in den Quartieren begrüssen? Wünschen auch Sie mehr Verkehrssicherheit in den Quartieren? Sind Sie stimmberechtigt und haben die Einladung der Gemeinde mit dem Stimmrechtsausweis? – Ja! Dann kommen Sie am Donnerstag, 20. November, an die Gemeindeversammlung in Möhlin und stimmen Ja für mehr Verkehrssicherheit. Mit Ihrer Stimme vor Ort können Sie dazu beitragen, dass Tempo 30 in den Quartieren eingeführt werden kann! Für sicherere Quartierstrassen für uns alle!

MARTIN DERUNGS, MÖHLIN, UND DAS TEAM VON «ZÄME SICHER»