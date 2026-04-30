Ideen verwurzeln

Am 11. Oktober 2025 hat im Waldhaus Eiken das erste Waldgeflüster stattgefunden. Die Kernfrage lautete: Wie soll die Gemeinde die Bevölkerung zukünftig informieren? Rund 30 Personen tauschten damals ihre Gedanken und Ideen untereinander aus. Im Anschluss wurde ein Fragebogen an die ...

Am 11. Oktober 2025 hat im Waldhaus Eiken das erste Waldgeflüster stattgefunden. Die Kernfrage lautete: Wie soll die Gemeinde die Bevölkerung zukünftig informieren? Rund 30 Personen tauschten damals ihre Gedanken und Ideen untereinander aus. Im Anschluss wurde ein Fragebogen an die Eiker Bevölkerung versandt. Über 100 Antworten sind eingetroffen. Die Arbeitsgruppe zur Entwicklung einer Kommunikationsstrategie hat die Erkenntnisse aus dem ersten Waldgeflüster-Anlass sowie aus der Umfrage ausgewertet.

Der Gemeinderat lädt nun die Bevölkerung ein, am zweiten Waldgeflüster mehr dazu zu erfahren. Es findet statt am Freitag, 8. Mai, um 17.30 Uhr wiederum im Waldhaus Eiken mit Apéro Riche. (mgt)