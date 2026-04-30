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Ideen verwurzeln

  30.04.2026 Eiken
Gute Beteiligung beim ersten Waldgeflüster. Foto: zVg
Gute Beteiligung beim ersten Waldgeflüster. Foto: zVg

Am 11. Oktober 2025 hat im Waldhaus Eiken das erste Waldgeflüster stattgefunden. Die Kernfrage lautete: Wie soll die Gemeinde die Bevölkerung zukünftig informieren? Rund 30 Personen tauschten damals ihre Gedanken und Ideen untereinander aus. Im Anschluss wurde ein Fragebogen an die ...

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