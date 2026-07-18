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«Ich will sichtbar sein»

  18.07.2026 Wirtschaft
Nach drei Monaten fühlt sich CEO Tim Binnewies beim Gesundheitszentrum Fricktal definitiv angekommen. Foto: zVg
Nach drei Monaten fühlt sich CEO Tim Binnewies beim Gesundheitszentrum Fricktal definitiv angekommen. Foto: zVg

Seit 1. April leitet Dr. Tim Binnewies das Gesundheitszentrum Fricktal. Wie er diese ersten Monate erlebt hat und warum ihm nahbar und sichtbar so wichtig sind, erzählt er im Gespräch.

Susanne Hörth

Wie spricht man einen CEO an, der seit gut 100 Tagen ein Unternehmen mit über ...

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