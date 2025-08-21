«Ich schenk dir einen Regenbogen»

Empfang der neuen Erstklässler in Eiken

«So schnell, wie sich die regenbogenfarbigen Windräder drehen – so schnell werden die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler lesen, schreiben und rechnen lernen.» Mit diesen Worten begrüsste Paul Schmid, stellvertretend für die unfallbedingt abwesende Schulleiterin Sabine Kraft, eine grosse Schar von Schulkinder, Eltern und Lehrpersonen am ersten Tag des neuen Schuljahres in Eiken.

Jedes Kind der ersten Klasse bekommt von seinem Gotti oder Götti aus der zweiten Klasse ein Windrad mit auf den ersten Schultag. Die Farben sollen ein Symbol sein für das viele Neue, dass im Verlauf des ersten Schuljahres auf sie zukommen wird. Die älteren Schülerinnen und Schüler sangen das Lied «Ich schenk dir hundert Seifenblasen». Mit jeder Seifenblase, die tatsächlich über die Köpfe der Kinder hinwegschwebten, wurde ein guter Wunsch für das neue Schuljahr mit auf den Weg geschickt.

Im Anschluss gingen alle Schulkinder mit ihren Lehrpersonen in ihre Klassenzimmer. Die neu eintretenden Erstklässler lernten ihr neues Schulzimmer und ihr eigenes Pult zum Arbeiten kennen. In den nächsten Wochen wird täglich Neues hinzukommen, das die Kinder erkunden, ausprobieren und lernen. (mgt)