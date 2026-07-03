«Ich mache sehr gerne weiter»

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  03.07.2026 Zeiningen
Die wiedergewählte GAF-Präsidentin Gisela Taufer (Zeiningen), hier mit dem neuen Vorstandsmitglied Joël Lässer (rechts, Stadtrat Rheinfelden) und dem neuen Revisor Claudio Maibach (Gemeindeschreiber Buus). Lässer soll in zwei Jahren das Präsidium übernehmen. Foto: zVg
Die wiedergewählte GAF-Präsidentin Gisela Taufer (Zeiningen), hier mit dem neuen Vorstandsmitglied Joël Lässer (rechts, Stadtrat Rheinfelden) und dem neuen Revisor Claudio Maibach (Gemeindeschreiber Buus). Lässer soll in zwei Jahren das Präsidium übernehmen. Foto: zVg

Gisela Taufer bleibt GAF-Präsidentin. Sie ist nicht mehr Gemeindepräsidentin von Zeiningen. Dem Gemeindeverband Abfallbewirtschaftung Unteres Fricktal (GAF) steht sie trotzdem weiterhin vor.

Ronny Wittenwiler

Eigentlich war es eine mehr oder weniger unspektakuläre ...

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