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«Ich habe nie den Bodenkontakt verloren»

  04.08.2026 Wittnau
Bernhard «Börni» Schär (2. v. l.) verzichtete auf die klassische Ansprache, hatte aber viel zu erzählen. Fotos: zVg
Bernhard «Börni» Schär (2. v. l.) verzichtete auf die klassische Ansprache, hatte aber viel zu erzählen. Fotos: zVg

«Börni» Schär spricht in Wittnau über Anstand und Respekt

Er wollte keine Rede halten, zu einem Gespräch aber war er bereit. Sportjournalist Bernhard «Börni» Schär unterhielt sich an der Wittnauer Bundesfeier auf dem Podium mit Frau Gemeindeammann Denise Schmid.

Boris ...

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