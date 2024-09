Hunzenschwil: Jeep in Flammen – Alkoholfahrt endet auf Baumstrunk

Am 1. September, kurz vor 02.00 Uhr, meldete ein Autofahrer, dass sein weisser Jeep im Wald in Hunzenschwil in Flammen stehe. Feuerwehr und Polizei rückten sofort aus, doch der Jeep stand bereits in Vollbrand und konnte trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr nicht mehr gerettet werden. Ein Übergreifen der Flammen auf den Wald konnte jedoch verhindert werden.

Bei den polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 59-jährige Fahrer stark alkoholisiert war. Er gab an, mit dem SUV auf einem Baumstrunk zum Stillstand gekommen zu sein. Beim Versuch, das Fahrzeug zu befreien, beschleunigte er wiederholt, wodurch der Jeep aufgrund von Überhitzung und möglichen Beschädigungen durch den Unfall Feuer fing.

Verletzt wurde niemand, jedoch entstand beträchtlicher Sachschaden. Neben dem vollständig zerstörten Fahrzeug muss auch der betroffene Waldboden abgetragen werden. Dem Autofahrer wurde der Führerschein vorläufig entzogen. (mgt)