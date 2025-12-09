Hornussen: Nach Selbstunfall in Bach gelandet

Ein 79-jähriger Automobilist verlor am Montagmorgen in Hornussen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam in einem Bach zum Stillstand. Der Lenker blieb unverletzt. Die Feuerwehr stand im Einsatz.

Der Selbstunfall ereignete sich am Montagmorgen kurz vor zehn Uhr. Ein 79-jähriger Automobilist fuhr auf der Hauptstrasse von Frick her in den Kreisverkehr in Hornussen. Aus noch ungeklärten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, durchbrach den Gartenzaun einer Liegenschaft, querte die Strasse und kam schliesslich im angrenzenden Bach zum Stillstand. Die Feuerwehr konnte den 79-jährigen Mann aus der misslichen Lage befreien. Der Lenker blieb unverletzt. Am Fahrzeug sowie am Gartenzaun entstand Sachschaden. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Dem Lenker wurde der Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts abgenommen. Er wurde an die zuständige

Staatsanwaltschaft verzeigt.