Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Hornussen behält den Laden, Elfingen nicht

  19.02.2026 Böztal
Umbauarbeiten am Volg-Gebäude in Hornussen. Über und neben dem Ladengeschäft entsteht Wohnraum.Fotos: Simone Rufli
Umbauarbeiten am Volg-Gebäude in Hornussen. Über und neben dem Ladengeschäft entsteht Wohnraum.Fotos: Simone Rufli

Während die beiden Einkaufsläden in Hornussen und Bözen gut bis sehr gut frequentiert sind, führte der Dorfladen in Elfingen jahrelang einen Kampf ums Überleben. Seit neun Monaten ist der Laden zu. Jetzt ist klar: Er bleibt zu.

Simone Rufli

«Wir ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote