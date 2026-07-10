Hornussen: Ballenpresse löste Feldbrand aus

Beim Pressen von Strohballen brach auf einem Feld bei Hornussen ein Brand aus. Dieser zerstörte die Maschine.

Auf einem Feld ausserhalb von Hornussen waren Landwirte am Donnerstagnachmittag, 9. Juli, mit der Getreideernte beschäftigt. Dabei stand eine Maschine im Einsatz, welche das Stroh zu Ballen presste. Bei diesem Arbeitsvorgang brach darin um 17.30 Uhr plötzlich ein Brand aus. Dieser breitete sich rasend schnell aus, und trotz Löschversuchen mit Wasser aus einem mitgeführten Tank stand rasch auch das Stoppelfeld grossflächig in Flammen.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und damit die weitere Ausbreitung verhindern.

Die Arbeitsmaschine wurde ein Raub der Flammen. Auch entstand ein Schaden an der Ernte.

Die genaue Brandursache ist noch unklar. Denkbar ist, dass sich Strohstaub an heissen Maschinenteilen entzündete oder dass ein Stein im Häcksler Funken schlug. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.