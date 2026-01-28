Hornussen: Alkoholisierter Lenker ohne gültigen Führerausweis verursacht Selbstunfall

Am Dienstag meldete sich ein 19-jähriger Mann gegen Mitternacht beim Polizeinotruf und gab an, dass er soeben einen Selbstunfall verursacht habe. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass der Lenker mit einem Zaun kollidierte. Zudem zeigte sich, dass der Lenker bereits mit einer früheren Ausweissperre belegt war und das Fahrzeug von einem Familienangehörigen ohne dessen Wissen genutzt hatte. Die Polizeipatrouille führte einen Atem-Alkoholtest durch, welcher positiv verlief. Die genauen Umstände zum Unfallhergang werden nun geprüft. Der Führerausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes erneut abgenommen. Der Lenker wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft verzeigt. (mgt/nfz)