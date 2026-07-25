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«Uf em Bach» daheim: mit Hans-Peter Hänggi im Boot

  25.07.2026 Mumpf
Hannspi ist «uf em Bach» daheim.
Hannspi ist «uf em Bach» daheim.

Zum Weidling ist Hans-Peter Hänggi, den alle als Hannspi kennen, als Wasserfahrer gekommen. Mit ihm verbindet er schöne Erinnerungen. Der Umstieg auf das Fährboot war nicht leicht, aber inzwischen mag er auch dieses Holzschiff.

Petra Schumacher

«Der Rhein ist im Sommer mein ...

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