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Holzenergie – nachhaltig, regional und klimafreundlich

  10.07.2026 Leserbriefe

Zum Leserbrief «Das Wunder von Rheinfelden» von Jürg Keller. NFZ vom 7. Juli.

Als Dachorganisation Holzenergie Schweiz und Fachverband Holzfeuerungen Schweiz möchten wir auf den Leserbrief «Das Wunder von Rheinfelden» vom 7. Juli ...

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