Himmel und Höllikä - Turnerabend in Hellikon

Die Turnerschar wartete mit einem unterhaltsamen und vielfältigen Programm auf. Damit entlockte sie bei den vielen Zuschauerinnen und Zuschauern viel Sympathie und Freude.

Hans Zemp

Nach sechs Jahren liess die Helliker Turnerschar den Turnerabend wieder aufleben. Das 100-jährige Vereinsjubiläum im 2019 sowie die Restriktionen wegen Corona kurz darauf lösten den Unterbruch im zweijährigen Rhythmus aus. Vorab René Isch-Waldmeier wollte den schönen Brauch der turnenden Vereine des Dorfes aber nicht versanden lassen. Ein motiviertes OK nahm die intensive Vorbereitung an die Hand. Die Idee, den Anlass und das Motto «Himmel und Höllikä» zu stellen, entstand bereits vor sechs Jahren. Diese Idee hat das Ok wieder aufgenommen. Die Absicht, den Turnerabend prioritär als Unterhaltungsanlass zu gestalten, ist der Helliker Turnerschar gelungen. Eingebettet hat man die ganze Darbietung in ein unterhaltendes Sketchprogramm. Michael Meier führte mit seinem Sketchteam durch den Abend.

Das Turnen hat in Hellikon einen grossen Stellenwert

Rund 150 Leute waren auf der Bühne in das Programm mit dreizehn Nummern eingebettet. Das OK konnte auch zeigen, was man mit Kindern im Turnen erreichen kann. Rund 80 Nachwuchsleute vom KITU (Kinderturnen) bis zum Jugendriegenalter zeigten, was sie geübt hatten. Dazu René Isch-Waldmeier: «Wir sind stolz, in einem so kleinen Dorf so reichlich Nachwuchs zu haben.» Auf der Bühne zeigten die Turnenden aus allen Generationen, welchen Stellenwert das Turnen im Dorf hat. Die Besuchenden schätzten sehr, dass alle turnenden Riegen im Verein in die Aufführungen eingebettet werden konnten, man also etwas Gemeinsames bewerkstelligen konnte. Die Darbietungen waren unter die Namengebung des Abendprogramms «Himmel und Höllikä» gestellt. Nummerntitel wie beispielsweise «(Un)schuldsengel», «Teuflisch gut», «Einfach himmlisch», «dem Tod von der Schippe gesprungen» oder «Himmelspforte» trugen inhaltlich zu einem vielseitigen Turnprogramm bei. Viele Darbietungen wurden herausgeklatscht und verlangten nach einer Zugabe. Das Ziel der Darbietungen war weniger die absolute Perfektion in den einzelnen Teilen, als vielmehr ein tolles Unterhaltungsprogramm zu präsentieren. Und dies ist der Helliker Turnerschar deutlich gelungen.