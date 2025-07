«Hier werde ich meine Hausaufgaben machen»

In Zeiningen entsteht ein «grünes Klassenzimmer»

Im Zuge der Fertigstellung des neuen Zeininger Kindergartens ergriff die Naturschutzkommission die Initiative für ein «grünes Klassenzimmer». Die Abschlussklasse der Primarschule hat – mit Hilfe fachmännischer Unterstützung – angepackt und den neuen Schulraum in der Natur geschaffen.

Janine Tschopp

«Ich finde es wichtig, etwas Tolles für die Natur zu machen», sagt Leya. Elèna meint: «Es ist toll, dass es hier so viele Lernmöglichkeiten über die Natur gibt.» Alina sagt: «Ich freue mich mega, mit Freunden Unterschlupfs-Möglichkeiten für die Tiere zu schaffen.» Solin und Rueda haben Freude mitzuhelfen, dass die Kinder später vermehrt in der Natur lernen können. Luca hat Spass an der Arbeit mit der Schubkarre und am Bauen. Jael freut sich, dass sie beim Pf lanzen eine Eidechse gesehen hat. Und Kevin meint: «Es macht Spass. Wir haben etwas für die Zukunft gebaut. Das ist besser als Mathe.»

Die Kinder, die zusammen mit ihren Kameraden und Kameradinnen an diesem schönen Donnerstagmorgen wenige Tage vor den Sommerferien anpacken, sind in der sechsten Klasse der Primarschule. Im Rahmen der Projekttage «unsere Natur» dürfen sie beim Schaffen eines «grünen Klassenzimmers» Hand anlegen. So pflanzen sie – mit Hilfe fachmännischer Unterstützung – 200 einheimische Wildstauden, transportieren mit der Schubkarre Material für den Sinnespfad, füllen diesen mit Steinen verschiedener Grössen, Tannenzapfen und Holzschnitzel und versorgen die frisch gepflanzten Stauden mit Wasser.

Projekt der Naturschutzkommission

Der Vorschlag, den rund 500 Quadratmeter grossen, naturnahen Bereich neben dem Schulgebäude Brugglismatt zu erweitern und umzugestalten, kam von der Naturschutzkommission Zeiningen. «Wir wollten uns bei der Umgestaltung des neuen Kindergarten-Areals einbringen», erklärt Mitglied Sarah Hofmann. Das Ziel der Kommission ist unter anderem, mit dem «grünen Klassenzimmer», Arbeitsplätze im Freien zu schaffen, aber auch den Kindern Naturschutz bereits in der Schule zu vermitteln. Mit dem Sinnespfad als Teil der liegenden Acht (Verbindung der rechten und linken Hirnhälfte) sollen Sensorik und Achtsamkeit gefördert werden. Wie Sarah Hofmann erklärt, werden die Kosten (rund 50 000 Franken) für das Projekt durch Stiftungsgelder verschiedener Naturschutz-Organisationen getragen.

Für alle Stufen und alle Fächer

Momentan scheint das «grüne Klassenzimmer» noch etwas karg. Dies wird sich in der kommenden Zeit ändern, denn im Herbst werden zusätzlich einheimische Sträucher sowie zwei Bäume gepf lanzt. Zudem wird eine Wildblumenwiese ausgesät. Genutzt werden darf der neu geschaffene Schulraum in der Natur aber bereits nach den Sommerferien. «Es wäre schön, wenn das ‹grüne Klassenzimmer› von allen Stufen, vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse, und für alle Fächer genutzt würde. Nicht nur Naturkunde kann hier unterrichtet werden, sondern zum Beispiel auch Mathematik oder Deutsch», betont Sarah Hofmann. Die Kommissionmitglieder sind überzeugt, dass die grüne Umgebung Schülerinnen und Schülern hilft, sich besser zu konzentrieren. «Mit dem Projekt möchten wir auch andere Schulen dazu motivieren, mehr Unterrichtsraum in der Natur zu schaffen.»

Die Kinder der Abschlussklasse sind ein bisschen traurig, dass sie die Schule in Zeiningen verlassen werden, freuen sich aber, für die folgenden Klassen schöne Arbeitsplätze in der Natur zu schaffen. «Auch wenn ich nicht mehr an dieser Schule bin, werde ich hier meine Hausaufgaben machen», ist Nino überzeugt.