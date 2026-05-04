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«Hier oben ticken die Uhren noch anders»

  04.05.2026 Mumpf
Kernteam Kiosk Mumpfer Fluh Foto: Petra Schumacher
Kernteam Kiosk Mumpfer Fluh Foto: Petra Schumacher

Die Mumpfer Fluh liegt auf 510 m ü. M. zwischen Mumpf, Stein und Obermumpf. Eingebettet im Wald, fast etwas versteckt, findet man dort den Kiosk Mumpfer Fluh. Ein Geheimtipp ist das Ausflugs-Beizli aber schon lange nicht mehr. An Spitzentagen gehen hier bis zu 150 Essen über den ...

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