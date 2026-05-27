Hühnerstall-Satire mit Schulterschluss

Herr Meier baute sich ein Haus, für seine Hühner, sieht's gut aus! Doch ohne Stempel und Papier, wohnt illegal das Federtier. Die Busse folgte prompt und schnell, Herr Meier ging ins Medien-Duell. Im BLICK, auf Insta, NFZ, ging dann der ...

Herr Meier baute sich ein Haus,

für seine Hühner, sieht's gut aus!

Doch ohne Stempel und Papier,

wohnt illegal das Federtier.

Die Busse folgte prompt und schnell,

Herr Meier ging ins Medien-Duell.

Im BLICK, auf Insta, NFZ,

ging dann der Hühnerstall ins Netz!

Ein Leserbrief, sehr scharf, doch fair:

Die Bürokratie, die stört ihn sehr.

Da fragt das Baugesuch doch glatt,

für diesen kleinen Hühner-Stall viel ab:

«Hat's eine Tiefgarage für die Hennen?

Darf man den Solarstrom auf dem Dache kennen?»

«Wie viele Wohneinheiten hat das Nest?»

Da gibt der Amtsschimmel ihm den Rest!

Um diese Busse nun zu zahlen,

liess Herr Meier Ideen strahlen:

«Meine Zeininger Fahne steht zum Kauf!»

Da rief ich: «Halt, da setz ich drauf!»

Als Mensch und ganz privat,

schritt ich zur Fahnen-Kaufes-Tat.

Nun reichen wir die Hand zum Gruss,

als bestem Zeininger Schulterschluss!

Gemeinsam gegen Paragrafen-Wahn,

packen wir's mit Humor nun an.

Das Geld für die Fahne,

das ist fein,

spenden wir an lokale Verein'.

Die Hühner gackern und der Frieden hält,

hier in der schönsten Gemeind' der Welt!

Ein riesiges Dankeschön an Dich,

lieber Werni,

für den fairen, humorvollen Diskurs.

Das Geld aus dem Fahnenverkauf fliesst zu 100% in unsere lokalen Vereine.

So macht Dorfleben Spass!

ANDREAS GEISS,

GEMEINDEPRÄSIDENT ZEININGEN