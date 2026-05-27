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Hühnerstall-Satire mit Schulterschluss

  27.05.2026 Leserbriefe

Herr Meier baute sich ein Haus,
für seine Hühner, sieht's gut aus!
Doch ohne Stempel und Papier,
wohnt illegal das Federtier.
Die Busse folgte prompt und schnell,
Herr Meier ging ins Medien-Duell.
Im BLICK, auf Insta, NFZ,
ging dann der ...

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