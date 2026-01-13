Heute in Eiken, morgen in Kanada

Das erste von fünf Probewochenenden liegt hinter der «Showband.ch». Vergangenes Wochenende gastierten Mitglieder aus der gesamten deutschsprachigen Schweiz, darunter auch Fricktaler, gemeinsam als «Showband.ch» in der Gemeinde Eiken.

Franziska Nachtigall

Wo manche an ihren Neujahrszielen feilen, den Schnee geniessen oder die Weihnachtszeit ausklingen lassen, wissen die Mitglieder der «Showband.ch» genau, wie und wo es weitergeht. Der nächste Einsatz ist geplant, das Ziel definiert. Für dieses Jahr geht es «back to the roots» nach Kanada.

Bevor der grosse Auftritt über den Atlantik hinweg stattfindet, stehen den Künstlerinnen und Künstler anstrengende Wochen bevor. Jedes Jahr aufs Neue setzt sich die Showband.ch aus neuen Mitgliedern, darunter auch Fricktaler, zusammen. Altbekannte Gesichter treffen auf neue Musikbegeisterte, meist junge Erwachsene, die selbst bereits in einem Musik- oder Tambourenverein tätig sind und sich von der grossen Idee haben anstecken lassen. Bei einem Kennenlern-Weekend treffen sich die «alten Hasen» und die «Neulinge» erstmals und können sich gegenseitig beschnuppern. Danach stehen die Probewochenenden an. Für einen reibungslosen, fehlerfreien Auftritt gibt es lediglich fünf Probewochenenden. Dabei steht die Choreo an erster Stelle. Musikalisch bereiten sich die Musiker selbstständig zu Hause vor.

Seit 20 Jahren unterwegs

2006 durch einen «A merican Dream» von Jean-Luc Kühnis und Fabian Wohlwend ins Leben gerufen, erlebt die «Showband.ch», eine Schweizer Marchingband, in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Jährlich wird eine neue Show einstudiert und bei Paraden, Tattoos, nationalen und internationalen Festen vorgeführt. Dabei verbindet die «Showband.ch» Musik mit Bewegung. Moderne Songs werden mit Choreos vereint und präsentiert.

Nach einem Kennenlern-Weekend im November 2025 trafen vergangenes Wochenende die Musikerinnen und Musiker sowie die Family-Mitglieder der «Showband.ch» in der Sporthalle Lindenboden in Eiken erstmals wieder aufeinander. Musikalisch wurde in den eigenen vier Wänden geübt, Anwohner der Gemeinde Eiken sowie Interessierte der Marching-Szene hatten am Sonntag die Möglichkeit, das Ergebnis des ersten Probewochenendes zu bestaunen. Nebst neuen Formationen, Schritten und Bewegungen wurden Takte angegeben, Richtungswechsel besprochen und Beifall geklatscht. Was anfangs wie eine zusammengewürfelte Truppe aussah, zeigte sich am Ende der Probe wie eine Familie. Die Zuschauer erhielten einen Vorgeschmack auf die Aufführung, welche an der «Calgary Stampede» in Kanada aufgeführt werden soll. Das zweite Probeweekend wird im März in Flums SG stattfinden. Bis zur Abreise am 28. Juni nach Kanada bleibt noch ein wenig Zeit, welche die Musikanten in verschiedenen Teilen der Schweiz verbringen werden.

Für die Unterbringung und die Nutzung der Sporthalle bedankt sich die «Showband.ch» herzlich bei der Gemeinde Eiken.