Heute Abend steigt der Showdown

Um 21 Uhr steigt der Kracher gegen Finnland. Die Frauenriege Wegenstetten mit ihrer EM-Schüür ist parat. Ist es die Schweizer Nati auch?

Jetzt hat die Schweiz ein erstes «Endspiel» an dieser Frauenfussball-EM. Die Nati benötigt gegen Finnland mindestens ein Unentschieden, um sich auf alle Fälle erstmals in der Geschichte für die Viertelfinals zu qualifizieren. Um 21 Uhr ist Anpfiff in Genf. Anpfiff ist aber auch in Wegenstetten. Dort, in der «EM-Schüür», lädt die Frauenriege alle Fans zum Public-Viewing. «Wir hatten einen super ersten Abend, viele Leute, tolle Stimmung – aber leider keinen Sieg», sagte Moni Wendelspiess nach dem Eröffnungsspiel an dieser Euro. Bekanntermassen starteten die Schweizerinnen mit einem 1:2 gegen Norwegen. Im zweiten Spiel kam dann das erlösende 2:0 gegen Island und damit die Hoffnung zurück aufs erstmalige Weiterkommen. Damit das jetzt gelingt, werden in Wegenstetten schon mal die Daumen gedrückt. Es ist angerichtet – für alle Fussballliebhaber, die lieber gemeinsam statt einsam feiern. Auf nach Wegenstetten! (rw)