Herznacher Steinstösser holen drei Titel

In Wittnau fanden am vergangenen Wochenende die 30. Aargauer Steinstossmeisterschaften statt. Herznacher Athleten haben in den folgenden Kategorien teilgenommen: 12,5 kg, 18 kg, 40 kg, 70 kg, Senioren 10 kg und Junioren 10 kg. In diesen Kategorien konnten die Athleten ihr Können unter Beweis stellen und haben einige Podestplätze erreicht: Simon Hunziker holte sich den Sieg mit dem 12,5-Kilogramm-Stein, den zweiten Rang mit dem 70-Kilogramm-Stein und den dritten Rang mit dem 18-Kilogramm-Stein. Roger Leimgruber wurde Erster mit dem 70-Kilogramm-Stein und Zweiter mit dem 12,5-Kilogramm-Stein und dem 18-Kilogramm-Stein. Marco Leimgruber holte sich den zweiten Rang mit dem 40-Kilogramm-Stein und den dritten Rang mit dem 70-Kilogramm-Stein. Stefan Deiss wurde Dritter bei den Senioren mit dem 10-Kilogramm-Stein und Nando Schifferle zweiter bei den Junioren mit dem 10- Kilogramm-Stein. Mit diesen hervorragenden Leistungen holten sie in der Gruppenwertung den ersten, zweiten und vierten Rang. (mgt)