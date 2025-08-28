Herznacher Steinstösser holen drei Titel

Herznacher Steinstösser holen drei Titel28.08.2025 Wittnau, Sport
In Wittnau fanden am vergangenen Wochenende die 30. Aargauer Steinstossmeisterschaften statt. Herznacher Athleten haben in den folgenden Kategorien teilgenommen: 12,5 kg, 18 kg, 40 kg, 70 kg, Senioren 10 kg und Junioren 10 kg. In diesen Kategorien konnten die Athleten ihr Können unter Beweis stellen und haben einige Podestplätze erreicht: Simon Hunziker holte sich den Sieg mit dem 12,5-Kilogramm-Stein, den zweiten Rang mit dem 70-Kilogramm-Stein und den dritten Rang mit dem 18-Kilogramm-Stein. Roger Leimgruber wurde Erster mit dem 70-Kilogramm-Stein und Zweiter mit dem 12,5-Kilogramm-Stein und dem 18-Kilogramm-Stein. Marco Leimgruber holte sich den zweiten Rang mit dem 40-Kilogramm-Stein und den dritten Rang mit dem 70-Kilogramm-Stein. Stefan Deiss wurde Dritter bei den Senioren mit dem 10-Kilogramm-Stein und Nando Schifferle zweiter bei den Junioren mit dem 10- Kilogramm-Stein. Mit diesen hervorragenden Leistungen holten sie in der Gruppenwertung den ersten, zweiten und vierten Rang. (mgt)