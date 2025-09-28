Herznacher Gemeinderat noch nicht komplett

In Herznach konnten am Sonntag erst vier der fünf Ratssitze besetzt werden. Am 30. November findet ein zweiter Wahlgang statt.



Mit Doris Frey (586 Stimmen), Hansrudolf Rubin (621 Stimmen), Gerhard Zumsteg (585 Stimmen) und Michael Buik (476 Stimmen) sind vier Gemeinderatsmitglieder am Sonntag an der Urne gewählt worden. Das absolute Mehr betrug 262 Stimmen.

Doris Frey mit 456 Stimmen als Gemeindepräsidentin und Gerhard Zumsteg mit 452 als Vizeammann gewählt.

Für den noch offenen Gemeinderatssitz findet am 30. November ein zweiter Wahlgang statt. (sh)