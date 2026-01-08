Herznach-Ueken: Tempo 30 kommt an die Urne

Das Referendum gegen den Verpflichtungskredit für die flächendeckende Einführung von Tempo 30 ist mit 296 gültigen Unterschriften zustande gekommen. Dies bestätigte die Gemeindekanzlei von Herznach-Ueken am Dienstag gegenüber der NFZ. Gemäss Gemeindegesetz ...

Das Referendum gegen den Verpflichtungskredit für die flächendeckende Einführung von Tempo 30 ist mit 296 gültigen Unterschriften zustande gekommen. Dies bestätigte die Gemeindekanzlei von Herznach-Ueken am Dienstag gegenüber der NFZ. Gemäss Gemeindegesetz wären lediglich 184 gültige Unterschriften (10 Prozent der Stimmberechtigten) nötig gewesen.

Die Einwohnergemeinde-Versammlung hatte am 27. November 2025 den Antrag für den Verpflichtungskredit für die flächendeckende Einführung von Tempo 30 in der Höhe von 90 000 Franken ohne die vom Gemeinderat angedachte Begegnungszone mit 125 Ja-Stimmen und 115 Nein-Stimmen angenommen. Gegen diesen Entscheid und zur Durchführung einer Urnenabstimmung wurden in der Folge Unterschriften gesammelt und innerhalb der 30-tägigen Frist bei der Gemeindeverwaltung eingereicht.

Über den Zeitpunkt, wann die Urnenabstimmung stattfinden wird, werde in Kürze informiert, so die Auskunft der Gemeindekanzlei. (sir)