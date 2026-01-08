Immobilien
Herznach-Ueken: Tempo 30 kommt an die Urne

  08.01.2026 Herznach-Ueken

Das Referendum gegen den Verpflichtungskredit für die flächendeckende Einführung von Tempo 30 ist mit 296 gültigen Unterschriften zustande gekommen. Dies bestätigte die Gemeindekanzlei von Herznach-Ueken am Dienstag gegenüber der NFZ. Gemäss Gemeindegesetz ...

