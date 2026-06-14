Herznach-Ueken: Nein zu Tempo 30

Tempo 30 bleibt freiwillig. Mit 712 Nein- gegenüber 531 Ja-Stimmen lehnt die Stimmbevölkerung von Herznach-Ueken in der Referendumsabstimmung vom Sonntag die flächendeckende Einführung von Tempo 30 ab. Die Stimmbeteiligung lag bei 67,8 Prozent.

57,28 Prozent der Stimmenden sprachen sich am Sonntag gegen Tempo 30 aus, 42,72 Prozent waren dafür. Die Anzahl der gültigen Stimmzettel betrug 1243, die Anzahl der Stimmberechtigten beträgt 1837. Mit dem Nein bleibt es bei den bisherigen Regelungen und der Kredit ist vom Tisch.

An der Gemeindeversammlung im November 2025 hatten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den Verpflichtungskredit in der Höhe von 90 000 Franken für die flächendeckende Einführung von Tempo 30 genehmigt – ohne die vom Gemeinderat angedachte Begegnungszone – mit 125 Ja-Stimmen zu 115 Nein-Stimmen angenommen. Der Beschluss unterstand dem fakultativen Referendum. Dieses wurde nach der Versammlung erfolgreich ergriffen. Das Referendumskomitee stellte sich auf den Standpunkt, dass Verkehrserziehung nicht durch Tempo 30 ersetzt werden könne und verantwortungsbewusste Autofahrer das Tempo ohnehin automatisch anpassen würden. Auf der anderen Seite hatten sich Befürworter-Familien zu einer offenen Interessensgemeinschaft zusammengeschlossen. Sie erhofften sich von einem Ja zu Tempo 30 mehr Sicherheit und Lebensqualität für alle. (sir)