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Herznach-Ueken: kurz und bündig

  16.06.2026 Herznach-Ueken

An der Gemeindeversammlung Herznach-Ueken vom Donnerstagabend, 11. Juni, haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sämtliche Anträge des Gemeinderates gutgeheissen. So wurden nebst den obligatorischen Traktanden wie dem Protokoll der letzten Versammlung, dem ...

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