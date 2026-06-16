Herznach-Ueken: kurz und bündig

An der Gemeindeversammlung Herznach-Ueken vom Donnerstagabend, 11. Juni, haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sämtliche Anträge des Gemeinderates gutgeheissen. So wurden nebst den obligatorischen Traktanden wie dem Protokoll der letzten Versammlung, dem ...

An der Gemeindeversammlung Herznach-Ueken vom Donnerstagabend, 11. Juni, haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sämtliche Anträge des Gemeinderates gutgeheissen. So wurden nebst den obligatorischen Traktanden wie dem Protokoll der letzten Versammlung, dem Rechenschaftsbericht und der Jahresrechnung 2025, die Kreditabrechnung Sanierung Fussweg Stigliweg – Bachbrücke – Oberdorfstrasse und der Verpflichtungskredit für die Photovoltaikanlage auf der Schulanlage im Ortsteil Ueken genehmigt.

Zudem wurden das Reglement zur Familienergänzenden Kinderbetreuung verabschiedet und das Gemeindebürgerrecht an drei Personen zugesichert. Bereits nach 45 Minuten konnte Gemeindepräsidentin Doris Frey die Versammlung wieder schliessen. (mgt)