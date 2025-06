Herznach-Ueken: alle Anträge genehmigt

An der Gemeindeversammlung von Herznach-Ueken wurden am Freitagabend alle Anträge des Gemeinderates angenommen. Von 1820 Stimmberechtigen nahmen 100 an der Gemeindeversammlung teil. Das bedeutet, dass alle Entscheide dem fakultativen Referendum unterstehen.

Die Jahresrechnung 2024 und die im letzten Jahr zurückgewiesene Kreditabrechnung Erschliessung Sonnhaldenstrasse wurden ohne grosse Diskussion genehmigt. Der Verpflichtungskredit für die Generelle Entwässerungsplanung zweite Generation (GEP2) in der Höhe von CHF 1'075'000.00 und der Verpflichtungskredit für den Ersatz der Schnitzelheizung in der Schule Ueken in der Höhe von CHF 280'000.00 wurden ebenfalls ohne grosse Diskussion beschlossen.

Der Gemeinderat hat ausserdem das Wasser-, Abwasser- und das Strassenreglement der fusionierten Gemeinde Herznach-Ueken zur Abstimmung gebracht. Nach kurzer Diskussion wurden die drei Reglemente genehmigt. Das Reglement über die Finanzierung von Erschliessungsanlagen (Erschliessungsfinanzierungsreglement) wurde nach kurzer Diskussion genehmigt. Die Einbürgerungsgesuche wurden einstimmig angenommen.