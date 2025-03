Herznach: Kollision mit Hund – die Polizei sucht Zeugen

Am Freitagabend kam es in Herznach zu einer Kollision zwischen einem Hund und einem Personenwagen. Die Polizei sucht den Hundehalter bzw. die Hundehalterin.

Am Freitag, 28. Februar 2025, ging um 22.22 Uhr die Meldung bei der kantonalen Notrufzentrale ein, dass es in Herznach zu einer Kollision zwischen einem Hund und einem Personenwagen kam. Vor Ort konnte die ausgerückte Patrouille der Polizei Oberes Fricktal den Fahrzeuglenker antreffen. Vom Hund blieb ein grünes Leuchthalsband am Unfallort zurück. Die Polizei sucht die bislang unbekannte Hundehalterin oder den Hundehalter.

Der Verkehrsunfall ereignete sich um 22.20 Uhr auf der Hauptstrasse von Ueken in Richtung Herznach. Ein Automobilist kollidierte im Bereich der Einmündung der Zeiherstrasse mit einem Hund, der plötzlich auf die Fahrbahn rannte. Nach den Spuren am Fahrzeug zu urteilen, handelte es sich vermutlich um einen mittelgrossen Hund mit hellem Fell. Der Hund lief nach der Kollision davon und hinterliess ein grünes Leuchthalsband am Unfallort. Ob der Hund beim Unfall verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Die Polizei Oberes Fricktal bittet den Hundehalter oder Personen, die Hinweise zur Identität des Hundehalters geben können, sich unter der Telefonnummer 062 865 11 33 zu melden. (mgt)