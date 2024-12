Vom 11. bis 16. Dezember 2024 führte die Polizei Oberes Fricktal in Herznach, im Innerortsbereich, eine Geschwindigkeitskontrolle durch. In diesem Zeitraum passierten rund 47 000 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Von diesen waren total 189 Fahrzeuglenkende zu schnell unterwegs, was einem ...