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Herzlicher Empfang in der alten Heimat

  16.05.2026 Kaisten
Das Ehepaar Rebman(n) mit ihrem Sohn (zweite Reihe von hinten) beim Treffen im «Warteck». Die Nachfahren von Kaspar und Maria Ursula Rebmann-Rehmann haben noch viele Cousins und Cousinen in Kaisten. Foto: Urs Müller
Das Ehepaar Rebman(n) mit ihrem Sohn (zweite Reihe von hinten) beim Treffen im «Warteck». Die Nachfahren von Kaspar und Maria Ursula Rebmann-Rehmann haben noch viele Cousins und Cousinen in Kaisten. Foto: Urs Müller

Die Ahnenforschung hat sie zusammengeführt: Am Wochenende besuchten die US-Amerikaner Larry, Michelle und William Rebman die Gemeinde Kaisten, um sich mit den Nachfahren von Lorenz Rebmann und Innozenz Rehmann zu treffen. 

Michael Gottstein

Für viele Menschen, vor allem ...

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