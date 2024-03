Herzlichen Dank – wie weiter?

Zum Thema kNP Südspange ESP Sisslerfeld

Das Komitee «Für Bachem – gegen die Südspange – es geht auch anders!» hat sich zu einer abschliessenden Besprechung getroffen. Wir möchten gerne folgende Punkte festhalten:

Der Grosse Rat des Kantons Aargau hat am 16. Januar 2024 diesem kantonalen Nutzungsplan zugestimmt. Wir gehen nicht mehr darauf ein, wie dieser Entscheid, auch im Vorfeld, zu Stande gekommen ist. Es liegt nun an den Verantwortlichen, die Folgen dieses Entscheides zu managen. Wir haben in diesem Prozess eine grosse Solidarität gespürt und möchten uns herzlichst bei der Bevölkerung für die Unterstützung seit Juni 2023 bedanken.

Auch die vielen positiven Rückmeldungen von den Einwohnerinnen und Einwohnern haben uns motiviert. Ebenso bedanken wir uns bei den Fricktaler Grossrätinnen und Grossräten, die unser Anliegen verstanden, und sich entsprechend hinter unsere Mission gestellt haben. Leider konnten wir nicht alle Fricktaler Grossräte erreichen, was sich aus unserer Sicht in einem Solidaritätsmanko auswirken wird.

Ein weiterer Dank geht an viele Personen ausserhalb der Gemeinde, die uns durch verschiedene Handlungen ermutigt haben, bis zuletzt, bis zur Grossratssitzung zu kämpfen. Wir hoffen sehr, dass die Bevölkerung zeitnah alle Informationen bezüglich Umsetzung und Erschliessung in dieser Sache erhält. Ein für alle Parteien anstrengender Prozess liegt hinter uns. Das Komitee hat zur aktuellen Situation eine Karikatur entworfen. Bilder sagen mehr als tausend Worte! Diese Karikatur kann von interessierten Personen über die E-Mailadresse komitee.eiken@gmail.com bezogen werden.

Wie geht es weiter? Das Komitee «Für Bachem – gegen die Südspange

– es geht auch anders!» wird sich in dieser Form auflösen. Es ist jedoch zwingend, dass die gesamte Entwicklung im Sisslerfeld vor allem in Bezug auf die kommenden, zu genehmigenden Sachpläne weiterhin genau beobachtet wird. Eine Gruppe von interessierten Bürgern wird in den nächsten Tagen den Kontakt und den Dialog zum Gemeinderat suchen, damit wegweisende und richtige Lösungen und Entscheide zusammen mit Inputs aus der Bevölkerung zu Gunsten der Gemeinde Eiken gefunden und gefällt werden können. In diesem Sinne möchten wir den Gemeinderat weiterhin unterstützen, und wir hoffen auf die Unterstützung und die Mitwirkung der Bevölkerung in den anstehenden, wichtigen politischen Sachfragen im Sisslerfeld.

Besten Dank nochmals an alle!

GEORGES COLLIN FÜR DAS KOMITEE «FÜR BACHEM – GEGEN DIE SÜDSPANGE – ES GEHT AUCH ANDERS!»