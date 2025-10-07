Am 18. Oktober findet in Densbüren der traditionelle Herbstmarkt statt. Mit einem neu aufgestellten Organisationsteam und frischem Elan starten die Verantwortlichen einen neuen Versuch: Der Markt wird bewusst ausserhalb der Herbstferien durchgeführt, um noch mehr Aussteller wie auch ...

Am 18. Oktober findet in Densbüren der traditionelle Herbstmarkt statt. Mit einem neu aufgestellten Organisationsteam und frischem Elan starten die Verantwortlichen einen neuen Versuch: Der Markt wird bewusst ausserhalb der Herbstferien durchgeführt, um noch mehr Aussteller wie auch Besucher zu erreichen und ein vielfältiges Markttreiben zu ermöglichen. «Unser Ziel ist ein stimmungsvoller Markt mit regionalen Produkten, Handwerk, Kulinarik und liebevoll Selbstgemachtem», erklären die Organisatoren. Der Markt findet von 9.30 bis 17 Uhr im Dorfzentrum statt. (mgt)