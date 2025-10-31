Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Herbstfest im Stift Olsberg

  31.10.2025 Olsberg

Am Freitag, 7. November, findet im Stift Olsberg das traditionelle Herbstfest statt. Zwischen 17.30 und 21.30 Uhr verwandelt sich das historische Stiftsgelände in einen lebendigen Treffpunkt voller herbstlicher Stimmung. An den selbstgebauten Ständen präsentieren die Kinder und ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote