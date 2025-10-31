Herbstfest im Stift Olsberg

Am Freitag, 7. November, findet im Stift Olsberg das traditionelle Herbstfest statt. Zwischen 17.30 und 21.30 Uhr verwandelt sich das historische Stiftsgelände in einen lebendigen Treffpunkt voller herbstlicher Stimmung. An den selbstgebauten Ständen präsentieren die Kinder und ...

Am Freitag, 7. November, findet im Stift Olsberg das traditionelle Herbstfest statt. Zwischen 17.30 und 21.30 Uhr verwandelt sich das historische Stiftsgelände in einen lebendigen Treffpunkt voller herbstlicher Stimmung. An den selbstgebauten Ständen präsentieren die Kinder und Jugendlichen ein vielfältiges Programm mit lustigen Spielen, Selbstgebasteltem und kulinarischen Angeboten. Zudem finden Führungen durch die schönen Räumlichkeiten statt, bei denen die pädagogische Arbeit der Institution vorgestellt wird. Der Anlass bietet Gelegenheit, das Stift in einer besonderen Atmosphäre zu erleben, draussen im festlich geschmückten Innenhof oder drinnen im gemütlichen Kreuzgang.

Das Herbstfest ist fester Bestandteil des Jahreskalenders und wird mit viel Engagement von den Kindern, Jugendlichen und Mitarbeitenden vorbereitet. (mgt)