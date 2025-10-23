Herbst-Spezialitäten aus der Region

Landgasthaus Krone in Wittnau – zünftig geniessen – regional und saisonal!

Natur pur – sei es auf dem Teller, in der heimeligen Gaststube oder in einem der gemütlichen Säli, in denen man sich sofort willkommen fühlt.

Wie wäre es mit einem finnischen Tundra-Plausch? Ein echter Geheimtipp ist der Aussenbereich des Landgasthofs: Die finnische Grill-Kota ist einmalig im Fricktal und bietet Platz für bis zu 15 Personen und gestaltet jedes Geschäftsessen oder kleinere Familienfest zu einem besonderen Erlebnis. In der kalten Jahreszeit wird das gemütliche Beisammensein am knisternden Holzfeuer mit nordischen Grillgerichten zu einem unvergesslichen Genuss.

Die Krone wäre nicht die Krone ohne die wechselnden saisonalen Spezialitäten. Im Herbst und Winter werden Wildgerichte mit Reh und Wildschwein aus den Fricktaler Wäldern und Dammwild aus heimischer Aufzucht zubereitet. Die «Kronen Metzgete» ist ein Synonym für die deftige Ernährungsphase vor dem Wintereinbruch geworden, traditionelle Metzgete – natürlich von den eigenen Freilandsäuli. Freuen Sie sich auf die herrliche Herbst- und Winterzeit. Regionale Gerichte mit allen Farben und Aromen des Winters wie Rüebli, Rüben und Trockenfrüchten aus Grossmutters Zeiten werden auf den Teller gezaubert.

Das Fleisch stammt von einheimischen Bauernbetrieben und fruchtige Weine gibt es dazu aus dem Kronen-Rebberg. Reservieren Sie am besten online – so sichern Sie sich Ihren Lieblingsplatz in der Krone!

Nachhaltig & herzlich: für ein rundum wohliges Gefühl sorgen nicht nur die Gastgeber, sondern auch die Heizung: CO₂-neutral mit Schweizer Holz und Strom aus der eigenen Solaranlage – das ist nachhaltig geniessen!

Die Krone Wittnau liegt idyllisch im Wanderparadies des Juraparks Aargau – und ist schnell erreichbar mit ÖV, Auto, Velo oder zu Fuss. Und falls es einmal später wird: Auf Voranmeldung bringt Sie der Heigo Bus sicher und kostenlos nach Hause – in der näheren Umgebung.

Montag ist unser Sonntag. Sie erreichen die Krone per Mail oder Whats App, Telefon ist nicht besetzt: 062 871 12 22 / 079 215 53 20 und info@krone-wittnau.ch.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 9 Uhr bis 24.00 Uhr

Mittwoch, 9 Uhr bis 24.00 Uhr

Donnerstag, 9 Uhr bis 23.00 Uhr

Freitag, 9 Uhr bis 24.00 Uhr am 21.11. ab 17 Uhr geschlossen)

Samstag, 9 Uhr bis 24.00 Uhr

Sonntag, 10 Uhr durchgehend bis 17.30 Uhr

(warme Küche bis 17 Uhr)

Agenda:

14. – 23. November 2025 Metzgete, am 16. November, Buffet ab 11.30 Uhr

Ab 25. November 2025 Kotelett-Wochen so langs het

Ab 2. Dezember 2025 Châteaubriand Winterhit

22. Dezember bis und mit 29. Dezember 2025 geschlossen

31. Dezember 2025 – Silvester – geöffnet – am Abend Schlemmer Silvestermenü

1. und 2. Januar 2026 geschlossen

6. bis 18. Januar 2026 Metzgete

24. Januar 2026 Treberwurstessen ab 18 Uhr

26. Januar bis 6. Februar 2026 geschlossen

Michel und Barbara Schmid freuent sich auf Ihren Besuch!