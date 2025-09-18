Immobilien
Hellikon wählt am Samstag

  18.09.2025 Hellikon

Am kommenden Samstag, 20. September, wählen die Hellikerinnen und Helliker in einer Versammlungswahl ihren Gemeinderat für die Amtsperiode 2026/29. Da Gemeindeammann Thomas Rohrer und Vizeammann Josef Hasler nicht erneut antreten, sind neben zwei Gemeinderatssitzen auch die Positionen ...

