Hellikon wählt am Samstag

Am kommenden Samstag, 20. September, wählen die Hellikerinnen und Helliker in einer Versammlungswahl ihren Gemeinderat für die Amtsperiode 2026/29. Da Gemeindeammann Thomas Rohrer und Vizeammann Josef Hasler nicht erneut antreten, sind neben zwei Gemeinderatssitzen auch die Positionen des Gemeindeammanns und Vizeammanns zu besetzen. Nachdem der Gemeindekanzlei die Kandidatur von Dagmar Hasler als Gemeindeammann gemeldet wurde, sind auch die Kandidatur von Martin Moosmann als Gemeinderat und neu die Kandidatur von Claude Ammann ebenfalls als Gemeinderat eingegangen. Die bisherigen Gemeinderäte Norbert Suter und Helga Gähweiler treten zwar erneut als Gemeinderat bzw. Gemeinderätin an, stehen aber für die Position des Gemeindeammanns und Vizeammanns nicht zur Verfügung. «Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass für die Position als Vizeammann noch keine definitive Zusage der kandidierenden Gemeinderäte und Gemeinderätin gemeldet wurde», teilt die Gemeinde mit. Kandidaturen müssen nicht vorgängig gemeldet werden. Neue oder zusätzliche Kandidaturen können bis zur und sogar während der Wahlversammlung direkt eingereicht werden. Eine Frist besteht somit nicht. (mgt/nfz)