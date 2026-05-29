Hellikon: Obermatt soll saniert werden

In Hellikon konnten im vergangenen Jahr die Sanierungsarbeiten an der Niedermatt abgeschlossen werden. Als nächstes folgt nun die Sanierung der Obermatt, wie der Gemeinderat in der Botschaft zur kommenden Einwohnergemeinde-Versammlung vom 3. Juni festhält. Die Stimmbürgerinnen und ...

In Hellikon konnten im vergangenen Jahr die Sanierungsarbeiten an der Niedermatt abgeschlossen werden. Als nächstes folgt nun die Sanierung der Obermatt, wie der Gemeinderat in der Botschaft zur kommenden Einwohnergemeinde-Versammlung vom 3. Juni festhält. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger entscheiden in diesem Zusammenhang über einen Projektierungskredit in der Höhe von 50 000 Franken. Da es sich um eine erstmalige Erstellung handle, sei ein Beitragsplanverfahren mit Beteiligung der Anstösser respektive Grundeigentümer in der Höhe von 70 Prozent durchzuführen, schreibt der Gemeinderat.

Die Erfolgsrechnung 2025 der Einwohnergemeinde schliesst mit einem Fehlbetrag von 235 000 Franken. Die Einwohnergemeinde-Versammlung wird am Mittwoch, 3. Juni, um 20 Uhr im Mehrzweckraum in Hellikon durchgeführt. Vorgängig findet um 19.30 Uhr die Ortsbürgergemeinde-Versammlung statt. (vzu)