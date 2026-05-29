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Hellikon: Obermatt soll saniert werden

  29.05.2026 Hellikon

In Hellikon konnten im vergangenen Jahr die Sanierungsarbeiten an der Niedermatt abgeschlossen werden. Als nächstes folgt nun die Sanierung der Obermatt, wie der Gemeinderat in der Botschaft zur kommenden Einwohnergemeinde-Versammlung vom 3. Juni festhält. Die Stimmbürgerinnen und ...

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