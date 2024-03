Hellikon: Fest-OK für Uniformenweihe gewählt

Im Jahr 2025 wird die Musikgesellschaft Hellikon ihre neue Uniform präsentieren und gebührend feiern. Dafür wurde ein Fest-OK gewählt, bestehend aus Thomas Brogli, Daniela Hasler, Sabrina Hasler, Andreas Rohrer und Stefan Hasler.

Kürzlich fand die 160. Generalversammlung der Musikgesellschaft Hellikon statt. Nach einem feinen Nachtessen führte Präsident Stefan Hasler gewohnt zügig durch die Traktanden. Die Rechnung, welche mit einem Plus abschloss, wurde genehmigt. Einmal mehr verdankt die MGH diesen Überschuss ihrer Haupteinnahmequelle, dem Stephansball, der in diesem Vereinsjahr trotz Stromausfall finanziell lukrativ war. Im Jahresbericht schwelgte man nochmals in Erinnerungen, besonders die Reise nach Rom und der dortige Auftritt im Vatikan blühte auf. In diesem Jahr standen wieder Wahlen an und glücklicherweise stellten sich alle Personen in allen Gremien nochmals zur Verfügung, was jeweils mit grossem Applaus verdankt wurde. Im Jahr 2025 wird die MGH ihre neue Uniform präsentieren und gebührend feiern. Dafür wurde ein Fest-OK gewählt, bestehend aus Thomas Brogli, Daniela Hasler, Sabrina Hasler, Andreas Rohrer und Stefan Hasler. Alle Mitglieder sind schon voller Vorfreude einerseits auf den ersten Blick auf die Designs, anderseits auf das grosse Fest. Diskussionslos wurden Jahresprogramm und Budget genehmigt. So konnte die Versammlung geschlossen werden und es folgte der gemütliche Teil. Erst hier begann das eifrige Berechnen und Diskutieren, denn die traditionelle Schätzfrage zum Schluss liess manch Kopfzerbrechen zu.