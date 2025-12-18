Hellikon feiert am 1. Januar

Hellikon feiert am 1. Januar18.12.2025 Hellikon
Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung laden auch in diesem Jahr zum Neujahrsapéro ein. Der Anlass findet am Donnerstag, 1. Januar, von 16 bis 18 Uhr in der Turnhalle statt.
«Wir freuen uns, den Start ins neue Jahr mit der Bevölkerung zu feiern und mit vielen Anwesenden anzustossen», halten der Gemeinderat und die Verwaltung fest. «Nutzen Sie die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und ungezwungene Gespräche zu führen.» (mgt)