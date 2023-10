Heizzentrale wird später in Betrieb genommen

Die neue Heizzentrale Chloosfeld in Rheinfelden ist ein Grossprojekt. Die AEW Energie AG investiert rund zehn Millionen Franken. Wegen Verzögerungen beim Bau der Fernwärmeleitung kann die Inbetriebnahme erst ab Mitte November erfolgen, ursprünglich war Oktober vorgesehen.

Valentin Zumsteg

Es gab einige Verzögerungen, doch jetzt zeichnet sich langsam ein Ende der Bauarbeiten ab. «Der Hochbau ist fertiggestellt und die Grosskomponenten sind eingebracht. In dieser Woche haben die letzten Arbeiten an der Fassade begonnen. Dem Sichtbetonbau wird partiell eine Holzfassade einverleibt», erklärt Silvia Geissmann, Sprecherin der AEW Energie AG, auf Anfrage. Das Unternehmen investiert rund zehn Millionen Franken in die Heizzentrale «Chloosfeld» am Weidenweg in Rheinfelden.

Inbetriebnahme verschoben

Im Inneren der Zentrale werden derzeit die Wärmeerzeuger – eine Holzschnitzelfeuerung (2400 kW) und zwei Öl-Spitzenlastkessel – sowie die zugehörenden Beschickungsanlagen für die Inbetriebsetzung vorbereitet. Die neue Heizzentrale soll künftig unter anderem den Augarten mit Wärme versorgen. Beim Bau der Fernwärmeleitung, welche die Heizzentrale mit dem Wärmeverbund Augarten verbindet, gab es einige Probleme (die NFZ berichtete). Dies hat Auswirkungen auf die Inbetriebnahme: «Aufgrund von Verzögerungen wird der Beginn der Inbetriebnahme vom Oktober auf Mitte November 2023 verschoben. Die Arbeiten werden drei Wochen in Anspruch nehmen», schildert Geissmann. Sie rechnet damit, dass die Bau- und Umgebungsarbeiten bis Ende 2023 endgültig abgeschlossen werden können.

AEW bedauert

Wie die NFZ vergangene Woche schrieb, bleibt der Radweg im Gebiet des Salmenweihers wegen des Leitungsbaus noch bis Ende Oktober gesperrt – ursprünglich hätte er bereits Ende 2022 wieder geöffnet werden sollen. Dazu nimmt das Unternehmen wie folgt Stellung: «Die AEW bedauert, dass die Sperrung des Radwegs erneut länger dauert als geplant. Wir sind überzeugt, dass mit der Verlängerung der Umleitung der Verkehrssicherheit die grösstmögliche Beachtung geschenkt wird.» Im November und Dezember 2023 sei der kurzfristige Einsatz eines Verkehrsdienstes oder eine kurzfristige Sperrung aufgrund intensiver Materialanlieferungen und Instandhaltungsarbeiten nicht auszuschliessen.