Heiratsstrafe abschaffen!

  27.02.2026 Leserbriefe

Doppelverdiener-Paare, die im Konkubinat leben, sind einzeln steuerpflichtig. Das heisst, dass der Steuersatz aufgrund der einzelnen, individuellen Einkommen festgelegt wird. Bei den rund 70 Prozent Doppelverdiener-Ehepaaren hingegen werden die beiden Einkommen zusammengezählt ...

