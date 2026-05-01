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Heimatabend mit Nicolas Senn

  01.05.2026 Eiken
Die Trachtengruppe Eiken schaut mit Freude auf den Anlass zurück. Foto: zVg
Die Trachtengruppe Eiken schaut mit Freude auf den Anlass zurück. Foto: zVg

Trachtengruppe Eiken

Die Trachtengruppe Eiken feierte kürzlich ihr 40-Jahr-Jubiläum und hat zu diesem Anlass für den Heimatabend Ende April den Hackbrettspieler und Fernsehmoderator Nicolas Senn engagiert. Auch die Prix-Walo-Volksmusik-Nachwuchs-Gewinnerin Anja Mettler aus ...

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