Heimatabend mit Nicolas Senn

Die Trachtengruppe Eiken feierte kürzlich ihr 40-Jahr-Jubiläum und hat zu diesem Anlass für den Heimatabend Ende April den Hackbrettspieler und Fernsehmoderator Nicolas Senn engagiert. Auch die Prix-Walo-Volksmusik-Nachwuchs-Gewinnerin Anja Mettler aus ...

Trachtengruppe Eiken

Die Trachtengruppe Eiken feierte kürzlich ihr 40-Jahr-Jubiläum und hat zu diesem Anlass für den Heimatabend Ende April den Hackbrettspieler und Fernsehmoderator Nicolas Senn engagiert. Auch die Prix-Walo-Volksmusik-Nachwuchs-Gewinnerin Anja Mettler aus Frick war dabei und trat zusammen mit Nicolas Senn auf.

Die Trachtengruppe Eiken, die Jugendtanzgruppe und die Kindertanzgruppe zeigten Tänze unter dem Motto «e Reis dur d’Schwyz», die die «Husmusig Effige» begleitete. Angefangen mit dem Aufmarsch zum «Fricktaler-Schottisch» begann die Aufführung mit dem «Olsberger-Schottisch». Danach ging die Reise weiter übers Baselbiet («Anna-Mazurka») zum Jura («Echo vom Jura»). Nach diesem ersten Tanzblock begeisterte der Hackbrettspieler Nicolas Senn mit seinen Klängen das Publikum. Typische Hackbrettstücke wechselten sich mit Rock-Pop-Schlagermedleys ab. Zum Abschluss seines ersten Blockes erhielt er Verstärkung von der Nachwuchskünstlerin aus Frick, Anja Mettler. Die Tänzerinnen und Tänzer setzten ihre Reise übers Waadtland fort («la Montferrine du Pays d’Enhaut») und gelangten mit dem «Johannisberger» ins Wallis. Vor der Pause gab es noch einen Abstecher ins Bernbiet: die Jugendgruppe zeigte den «Wäg uf d’Rüschegg», die Erwachsenen den «Erinnerungswalzer» und zu guter Letzt alle gemeinsam die «Brienzerluft».

Boogie-Woogie und Zirkus

Nach der Pause kamen die Besucher nochmals in den Genuss der Vielseitigkeit des Hackbrettspielens. Und spätestens beim Boogie-Woogie-Stück konnten auch die Gäste nicht mehr ruhig sitzen. Natürlich durfte das Siegesstück von Anja Mettler am Nachwuchs-Prix-Walo «Zirkus Renz» nicht fehlen. Etwas gemütlicher ging es anschliessend tänzerisch weiter: vom Kanton Tessin wurde der «Passanante» aufgeführt.

Bei «Uri, Schwyz und Unterwalde» und «z’Oberägeri am Chindertrachtefäscht» zeigten die Jugend und die Kinder ihren Abstecher in die Innerschweiz. «La faira da Sent» und «am Bündnerball» waren die Darbietungen aus dem Bündnerland. Zum grossen Finale wurde auch ein Halt in der Heimat von Nicolas Senn gemacht: mit der «Trüll-Masolke» wurde auch Appenzell in der Reise berücksichtig t. Den «Hirschegräbler» zeigten die Erwachsenen gemeinsam mit der Jugendgruppe und zu guter Letzt führte die Reise, mit allen Tänzern zusammen, mit dem «Zofingermarsch» wieder zurück in den Aargau. Die letzten drei Tänze wurden von der «Husmusig Effige» und Nicolas Senn gemeinsam begleitet. (mgt)