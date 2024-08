Heimat ist ein Gefühl und kein Ort

«Wir sind heute in Ittenthal, um auch an den Hangsturz vor genau 100 Jahren hier zu erinnern», sagte Gemeindeammann Arpad Major bei seiner Begrüssung zur Bundesfeier im Kaister Ortsteil Ittenthal. Im Gegensatz zu dem schlimmen Unglück damals sei der heutige Anlass ein «Gfreuter». Gemeinsam feiere man den Geburtstag der Schweiz. Er dankte dem Verein Üttlete 1297 für die Organisation des Anlasses.

Festredner Rolf Schmid nahm in Zusammenhang mit dem vielfach zitierten Heimatgefühl auch die Integration in den Fokus. Er erzählte von einem Freiwilligeneinsatz in einem Flüchtlingscamp auf der Balkanroute, einer Reise durch Indien oder einem längeren Aufenthalt in Südamerika. Überall dort war er es selbst, der eigentlich ein Fremder in diesen Ländern war. Gerade bei seinem Semesteraustausch in Buenos Aires habe er mit Neugierde und Interesse, mit dem Erlernen der Sprachen und Kulturen ein Gefühl des Dazugehörens und auch ein Heimatgefühl erlebt. «Solche positiven Gefühle wünsche ich mir auch für Menschen, ob freiwillig oder nicht, zu uns in die Schweiz gekommen sind.» Die Schweiz sei schon immer ein Land der Migration gewesen, also eine Nation im steten Wandel. «Vielfältigkeit und Veränderung sind spätestens seit der Gründung im Jahr 1848 quasi Bestandteil unserer DNA.» Abschliessend wünschte sich der SP-Politiker aus Frick, Gelegenheiten für Austausch und Begegnung anzunehmen, Vorurteile auf der Seite zu lassen und kulturelle Unterschiede als Gelegenheit zu verstehen, dazuzulernen und zu entdecken. «Der Erfolg unseres Landes hat schon immer darin bestanden, integrieren zu können und Integration war dabei auch zu einem Grossteil die Leistung der einheimischen Bevölkerung.»

Musikalisch umrahmt wurde die Feier in Ittenthal von der Musikgesellschaft Kaisten. (sh)