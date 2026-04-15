Heftige Frontalkollision in Kaisten fordert Verletzte

Beim Kreisverkehr ausserhalb von Kaisten stiessen am Dienstagabend drei Autos heftig zusammen. Fünf Beteiligte wurden verletzt ins Spital gebracht. Ein Kind befindet sich noch auf der Intensivstation.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 14. April, um 19.15 Uhr, beim Kreisverkehr auf der Baslerstrasse ausserhalb von Kaisten. Von Eiken her fuhr der 62-jährige Lenker eines Audi A6 durch den Hardwald auf den Kreisverkehr zu. Er wollte diesen in Richtung Laufenburg verlassen, verlor jedoch die Kontrolle über den Wagen. Dadurch geriet er ausgangs Kreisel auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Seat Alhambra zusammen. Ein dahinter folgender Audi A4 stiess dann noch ins Heck des Seat. Während der Unfallverursacher allein unterwegs war, befanden sich im Seat ein 49-jähriger Lenker sowie seine beiden achtjährigen Kinder. Im zweiten Audi war eine 72-jährige Frau am Steuer. Ambulanzen brachten alle fünf Personen ins Spital. Nach ersten Angaben befindet sich eines der Kinder auf der Intensivstation, befindet sich jedoch in stabilem Zustand. Der Unfallverursacher wurde mittelschwer, die Lenkerin des zweiten Audi sowie das zweite Kind leicht verletzt. Beim Lenker des Seat liegen noch keine Informationen vor.

Am Audi A6 sowie am Seat entstand Totalschaden. Auch der Audi A4 wurde stark beschädigt. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Sie nahm dem 62-jährigen Unfallverursacher den Führerausweis vorläufig ab. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Polizei die Strasse sperren. Die Unfallstelle war kurz nach 21.30 Uhr geräumt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr örtlich um.