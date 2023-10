Tief unter der Gemeinde Möhlin und im «Mehler Feld» lagert einer der wenigen Rohstoffe der Schweiz, das Salz. Einzigartig in seiner Reinheit, unbelastet von der Umwelt, ja sozusagen in Lebensmittelqualität, wurde uns dieses weisse Gold vor Jahrmillionen von der Natur geschenkt. Ein Lebensmittel, welches für uns Menschen und Tiere unverzichtbar ist, aber schon bald endlich sein wird. Heb Sorg zum Mehler Salz, müsste man denken! Aber anstelle sorgsam damit umzugehen, fördert die Schweizer Rheinsalinen auf Teufel komm raus diesen wertvollen Rohstoff, um ihn anschliessend sozusagen als Wegwerfsalz auf die Strasse zu werfen. Ich erlaube mir, dies sogar als Foodwaste zu bezeichnen. Streu- salz bedarf längst nicht der Qualität unseres Salzes und könnte auch aus den Weltmeeren gewonnen und importiert werden. Während sich der Salzabbau im Bereich Riburg nach Entstehung der Schweizer Rheinsalinen über Jahrzehnte nachhaltig entwickelt hat, graben sich in den letzten Jahren Baumaschinen von Rheinfelden her Richtung Möhlin und erstellen in immer schneller werdendem Tempo die für die Gewinnung von Streusalz nötigen Bohrlöcher und verschandeln dabei die Kulturlandschaft. Aus der Zeitung durfte ich entnehmen, dass anlässlich der zweiten Infoveranstaltung von David gegen Goliath gesprochen wurde und viele Anwohner um ihre Häuser bangen. «Man solle doch die Bohrfelder an einen anderen Ort verlegen oder noch lieber warten, bis das Wallbacher Feld erschlossen ist», äusserten sich verschiedene besorgte Redner. Es ist falsch, das Problem einfach anderen zuzuschieben. Vielmehr sollten wir uns zusammentun und den heutigen masslosen Salzabbau hinterfragen. Ein Salzabbau zur Versorgung der Schweizer Bevölkerung mit Speisesalz würde ein Bruchteil der aktuellen Bohrlöcher benötigen und unser Salzvorkommen würde noch über viele Generationen Freude machen. Darum: Heb sorg zum Mehler Salz!

PETER FISCHLER, LANDWIRT, MÖHLIN