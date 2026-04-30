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HC FRICKTAL GLÄNZT BEIM TURNIER IN HERZNACH

  30.04.2026 Herznach-Ueken
Foto: zVg
Foto: zVg

Der Verein HC Fricktal besteht aus Frauen, die eine gemeinsame Handball-Vergangenheit im Fricktal verbindet. Einmal im Monat trifft sich das Team zu einem Training, bei dem neben dem Sport auch die Kameradschaft gepflegt wird. Für das Handballturnier in Herznach wurden die Reihen ...

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