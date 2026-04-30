HC FRICKTAL GLÄNZT BEIM TURNIER IN HERZNACH

Der Verein HC Fricktal besteht aus Frauen, die eine gemeinsame Handball-Vergangenheit im Fricktal verbindet. Einmal im Monat trifft sich das Team zu einem Training, bei dem neben dem Sport auch die Kameradschaft gepflegt wird. Für das Handballturnier in Herznach wurden die Reihen ...

Der Verein HC Fricktal besteht aus Frauen, die eine gemeinsame Handball-Vergangenheit im Fricktal verbindet. Einmal im Monat trifft sich das Team zu einem Training, bei dem neben dem Sport auch die Kameradschaft gepflegt wird. Für das Handballturnier in Herznach wurden die Reihen zusätzlich mit männlichen Gästen verstärkt. An diesem Turnier trat das Team erstmals in den neuen Vereins-Trikots an. Mit viel Einsatz, Teamgeist und Spielfreude kämpfte sich der HC Fricktal durch das Turnier und konnte sich verdient für den Final qualifizieren. Dort zeigte die Mannschaft nochmals eine starke Leistung und erreichte am Ende den hervorragenden 2. Platz. (mgt)