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Hausärzte fehlen

  22.05.2026 Leserbriefe

Zum Leserbrief «Keine Sorge um Grundversorgung im Fricktal» von Andreas Tscheulin. NFZ vom 12. Mai.

Wie beruhigend: Offenbar müssen wir uns um die medizinische Grundversorgung keine Sorgen machen, solange genügend Apotheken existieren. ...

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