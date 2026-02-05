Hausfriedensbruch: Gemeinderat ermahnt

«Am vergangenen Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, haben sich Unbekannte widerrechtlich Zugang zur Turnhalle in der Schulanlage Kapf verschafft», teilt die Gemeinde Mumpf mit. Glücklicherweise seien keine Sachbeschädigungen festgestellt worden.

«Der Gemeinderat weist darauf hin, dass es sich bei einem solchen Eindringen um Hausfriedensbruch handelt. Inskünftig werden entsprechende Vorfälle konsequent zur Anzeige gebracht.» (mgt)