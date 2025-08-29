Hans Metzger und Loris Gerometta wieder in den Gemeinderat von Möhlin

Es ist sehr erfrischend, dass man bei «Zwei für Möhlin» genau sieht, für welche Politik und welche Themen sie gemeinsam einstehen. Ihr Auftritt ist klar, die Inhalte sind konkret und nachvollziehbar. Parteilos, unabhängig, keiner Parteizentrale etwas schuldig, ein grosser Vorteil. Man kauft nicht die sprichwörtliche Katze im Sack, sondern weiss, wofür Hans Metzger und Loris Gerometta stehen. Besonders hervorheben möchte ich die Kandidatur von Loris Gerometta als Gemeindeammann. Mit seinem Rucksack aus der Privatwirtschaft ist er bestens für dieses Amt geeignet. Mit 36 Jahren ist er jung genug, um neue Impulse zu setzen und erfahren genug, um Verantwortung zu übernehmen. Als Familienvater mit zwei kleinen Kindern weiss er, was es heisst, Möhlin als attraktiven Ort zum Leben, Arbeiten und Aufwachsen zu gestalten. Dass der aktuelle Gemeinderat Loris Geromettas Kandidatur als Gemeindeammann unterstützt, ist ein starkes Signal. Dies spricht für seine Integrität und Teamfähigkeit, beides zentrale Eigenschaften für dieses Amt. Auch die Gemeindeversammlungen der letzten Jahre sprechen eine klare Sprache. Obwohl über gewichtige Geschäfte abgestimmt wurde, verliefen sie ruhig und unspektakulär. Für mich ist das Ausdruck von mehrheitsfähiger Politik, die Ressourcen richtig einsetzt und effizient arbeitet. Aus Überzeugung wähle ich erneut Hans Metzger und Loris Gerometta.

SAMUEL HORLACHER, MÖHLIN