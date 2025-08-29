Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Hans Metzger und Loris Gerometta wieder in den Gemeinderat von Möhlin

  29.08.2025 Leserbriefe

Es ist sehr erfrischend, dass man bei «Zwei für Möhlin» genau sieht, für welche Politik und welche Themen sie gemeinsam einstehen. Ihr Auftritt ist klar, die Inhalte sind konkret und nachvollziehbar. Parteilos, unabhängig, keiner Parteizentrale etwas schuldig, ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote