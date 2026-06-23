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GZF SPITALRATGEBER: Ruhe bewahren, wenn es darauf ankommt

  23.06.2026 Ratgeber

Ruhe bewahren, wenn es darauf ankommt

Olivia Plattner, Hebamme BSc
BLS-AED-SRC-Generic Instruktorin und Kindernotfallkursinstruktorin

Es passiert leise, schnell und meist genau dann, wenn wir kurz nicht hinschauen. Kinder leben in ihrer eigenen Welt – ...

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