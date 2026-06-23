GZF SPITALRATGEBER: Ruhe bewahren, wenn es darauf ankommt

Es passiert leise, schnell und meist genau dann, wenn wir kurz nicht hinschauen. Kinder leben in ihrer eigenen Welt – ...

Ruhe bewahren, wenn es darauf ankommt

Olivia Plattner, Hebamme BSc

BLS-AED-SRC-Generic Instruktorin und Kindernotfallkursinstruktorin

Es passiert leise, schnell und meist genau dann, wenn wir kurz nicht hinschauen. Kinder leben in ihrer eigenen Welt – neugierig, mutig, manchmal überraschend furchtlos. Genau das macht den Familienalltag wunderbar, aber auch unberechenbar. Ein kleiner Finger, der über die heisse Herdplatte streift, ein Baustein, der plötzlich im Mund verschwindet oder ein Sturz, der harmlos aussieht, aber einem den Atem stocken lässt.

In solchen Momenten sollten Sie vor allem eines: Ruhe bewahren. Doch das ist leichter gesagt als getan. Wer ein Kind betreut, weiss, wie schnell Unsicherheit aufkommt. Mache ich alles richtig? Muss ich schnell handeln oder soll ich zunächst beobachten?

Genau hier setzt unser neuer Kindernotfallkurs an. Ziel ist nicht, medizinisches Profiwissen zu vermitteln, sondern alltagstaugliche Empfehlungen für mehr Sicherheit im Alltag. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer üben praktisch, wie sie in Notfallsituationen reagieren können und erfahren, wie sich typische Kindernotfälle von jenen bei Erwachsenen unterscheiden. Themen wie Bewusstlosigkeit, Wiederbelebung, Fieberkrampf oder Pseudokrupp werden ohne Fachjargon erklärt, dafür mit vielen Beispielen aus dem Leben.

Besonders wichtig ist uns als Kursleiterinnen die Prävention: Wo lauern Gefahren im Alltag? Und was kann ich tun, damit es gar nicht erst zu einem Unfall kommt? Dazu kommen Tipps und Tricks, welche für den Alltag mit Kindern hilfreich sind. Dies beginnt schon mit der vermeintlich einfachen Frage, was alles in eine Familienapotheke gehört.

Der Kurs richtet sich an alle, die Kinder zwischen null und fünf Jahren betreuen: Eltern, Grosseltern, Gottis, Göttis, Lehrpersonen oder Babysitter. Wir bieten den Kurs einmal monatlich an, in Kleingruppen (maximal 10 Personen) und dies bewusst ohne Kinder, damit Sie sich voll und ganz auf das Lernen konzentrieren können. Am Ende erhalten Sie ein Zertifikat und hoffentlich ein Quäntchen Gelassenheit für zuhause. Denn wer weiss, wie zu helfen ist, fühlt sich weniger hilflos!