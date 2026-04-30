GZF SPITALRATGEBER: Die Bauchdecke nach der Schwangerschaft – zurück zu einer starken Körpermitte

Die Bauchdecke nach der Schwangerschaft – zurück zu einer starken Körpermitte

Dr. med. Lea Stoll, Stv. Chefärztin Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie des GZF

Während der Schwangerschaft wird die gerade Bauchmuskulatur durch das wachsende Kind auf die Seite gedrängt, oft kommt es auch zur Ausbildung eines Nabelbruches. Bei den meisten Frauen bildet sich diese sogenannte Rektusdiastase innerhalb weniger Wochen wieder von alleine zurück. Bei vielen Frauen jedoch, insbesondere nach mehreren Schwangerschaften, Zwillingsschwangerschaften oder sehr grossen Kindern, bleibt die Rektusdiastase bestehen, mit einem spürbaren Spalt zwischen den beiden geraden Muskelbäuchen.

Folgen können das Gefühl einer instabilen Bauchdecke mit einer fehlenden Rumpfstabilisierung, Rückenschmerzen, eine Beckenbodenschwäche, oft auch einhergehend mit Urininkontinenz, sein. Ist während der Schwangerschaft zusätzlich ein Nabelbruch entstanden und bleibt ausgedehnte überschüssige Haut vor allem im Unterbauch bestehen, erkennen viele Frauen ihre Bauchdecke fast nicht wieder. Leider kommt es oft auch trotz Rückbildungskurs nicht zu einer vollständigen Rückbildung der Diastase und die fehlende Rumpfstabilität bleibt bestehen.

Der Therapieansatz hier ist kombiniert und ganzheitlich mit einer gezielten Physiotherapie und, falls nötig, einer Operation. Oftmals kann durch die Physiotherapie allein schon eine Verbesserung der Rumpfstabilität erreicht werden, sodass keine Operation nötig ist. Eine Nabelhernie kann sich jedoch nicht von alleine zurückbilden. Falls hier Beschwerden bestehen, sollte diese im weiteren Verlauf operiert werden. Die Nabelhernie und die Rektusdiastase können während des gleichen Eingriffes chirurgisch versorgt werden. Falls eine überschüssige Haut mit Faltenbildung besteht, kann die Operation auf Wunsch mit einem plastisch-chirurgischen Eingriff im Sinne einer Bauchdeckenstraffung kombiniert werden.

Der «Spitalratgeber», in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitszentrum Fricktal, erscheint einmal im Monat.