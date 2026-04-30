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GZF SPITALRATGEBER: Die Bauchdecke nach der Schwangerschaft – zurück zu einer starken Körpermitte

  30.04.2026 Ratgeber

Die Bauchdecke nach der Schwangerschaft – zurück zu einer starken Körpermitte

Dr. med. Lea Stoll, Stv. Chefärztin Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie des GZF

Während der Schwangerschaft wird die gerade ...

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