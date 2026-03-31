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GV des Schützenvereins Zeiningen

  31.03.2026 Zeiningen, Sport
Cupsieger Bruno Freiermuth. Foto: zVg
Cupsieger Bruno Freiermuth. Foto: zVg

An der 161. Generalversammlung des Schützenvereins Zeiningen nahmen insgesamt 23 Schützinnen und Schützen teil. Der Präsident Simon Guthauser führte durch die Traktanden.

Die Jahresmeisterschaft bewegte sich auch in diesem Jahr im üblichen Rahmen. Ein ...

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