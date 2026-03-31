GV des Schützenvereins Zeiningen

An der 161. Generalversammlung des Schützenvereins Zeiningen nahmen insgesamt 23 Schützinnen und Schützen teil. Der Präsident Simon Guthauser führte durch die Traktanden.

Die Jahresmeisterschaft bewegte sich auch in diesem Jahr im üblichen Rahmen. Ein Highlight im Vereinsjahr stellt der zweitägige Besuch des Eidgenössischen Schützenfestes in Chur dar. Ein emotionaler Moment war der Rücktritt von David Scharf aus dem Vorstand nach beeindruckenden 42 Jahren. Für seinen langjährigen Einsatz wurde ihm herzlich gedankt und er wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Seine Nachfolge tritt Sumire Phan an, die damit als erste Frau Einsitz im Vorstand nimmt und das Amt als Aktuarin übernimmt. Erfreulich ist die Entwicklung bei den Mitgliederzahlen: Nur ein Austritt wurde verzeichnet, während mit Yves Zürcher, Stephan Jeker, Matthias und Justian Heisler, Emanuel Rube, André Schaad, André Stalder, Samuel Fichera und Dario Hunziker gleich neun Neumitglieder aufgenommen werden konnten. Der Schützenverein Zeiningen ist mit dem traditionellen Cupschiessen in die neue Saison gestartet. Bruno Freiermuth sicherte sich verdient den Titel des Cupsiegers 2026. (mgt)